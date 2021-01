Matteo Salvini: "Senatori a vita muoiono troppo tardi". Il leghista cita Grillo (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ricordo ai Senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia, cosa diceva il leader dei 5 Stelle di loro, ‘non muoiono mai o muoiono troppo tardi’”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in sede di dichiarazioni di voto in Senato sulla fiducia posta dal governo alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi di governo. “Ai Senatori a vita, che legittimamente vengono a votare, che coraggio che avete...”, conclude. A quel punto la maggioranza è insorta contro le parole del leghista tanto che è dovuta intervenire la presidente del Senato Elisabetta Casellati, biasimando le sue parole. “Sono d’accordo con lei, presidente - ha aggiunto Salvini - che le parole dette sono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ricordo aiche si apprestano a votare la fiducia, cosa diceva il leader dei 5 Stelle di loro, ‘nonmai o’”. Così il leader della Lega,, in sede di dichiarazioni di voto in Senato sulla fiducia posta dal governo alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi di governo. “Ai, che legittimamente vengono a votare, che coraggio che avete...”, conclude. A quel punto la maggioranza è insorta contro le parole deltanto che è dovuta intervenire la presidente del Senato Elisabetta Casellati, biasimando le sue parole. “Sono d’accordo con lei, presidente - ha aggiunto- che le parole dette sono ...

fanpage : Matteo Salvini diserta il processo per vilipendio, 'impegni in Parlamento'. Ma oggi il Senato è chiuso - LegaSalvini : ++ SEGUI L'INTERVENTO DI MATTEO SALVINI IN SENATO ALLE ORE 20.30 ++ Segui la diretta qui: - HuffPostItalia : Matteo Salvini: 'Senatori a vita muoiono troppo tardi'. Il leghista cita Grillo - dearvnialler : RT @calumflawIess: Salvini che chiama Conte “avvocato” e non “presidente” come se volesse denigrarlo. Scusami matteo ma tu che titolo di s… - Handwriting01 : RT @Lorenzo_L14: ‘Ma i Senatori a vita non muoiono mai?’ Sono queste le parole deliranti pronunciate da Matteo #Salvini nell’aula del #Sen… -