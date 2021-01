Macaluso | uomo di passione e di carattere Il ricordo di Ocone

Leggi su formiche

(Di martedì 19 gennaio 2021) A volte si è costretti ad essere retorici pur aborrendo la retorica. Così come l’aborriva certamente Emanuele, lo storico dirigente comunista e parlamentare per tantissime legislature scomparso all’età di novantasei anni qualche ora fa. Ma come non vedere quel folletto diabolico che un po’ abitava in lui, se solo si pensa un attimo al momento che ha scelto per andarsene? Nel pieno di una crisi politica confusa e senza ideali, lui che di ideali eera vissuto per tutta la vita. E anche nel pieno di una crisi sanitaria, lui che agli “assembramenti” con le “masse” (come ancora le chiamava) non aveva mai rinunciato senza risparmiarsi: incontrando “compagni” anche sconosciuti e argomentando, spiegando, essendo da tutti stimato e rispettato. Non è difficile capire perché: quello che gli intellettuali chiamano spregiativamente il “popolino” ...