Letizia Moratti | Distribuzione dei vaccini in base al Pil L’ira di De Luca | Siamo a un passo dalla barbarie

"Leggo con sconcerto le affermazioni della signora Moratti a sostegno di una Distribuzione di vaccini legata al Pil delle diverse regioni. Si fa fatica a credere che si possa subordinare l'uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici. Si direbbe che Siamo a un passo dalla barbarie". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha commentato la proposta dell'assessore lombardo in merito alla Distribuzione del vaccino anti-Covid. "La signora Moratti è persona intelligente e civile – prosegue De Luca – Mi auguro che voglia chiarire che si e' trattato di un'affermazione non meditata, che non risponde alle sue convinzioni". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

