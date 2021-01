La Scozia sceglie la via della cautela | lockdown e scuola a distanza fino a metà febbraio

Ultime Notizie dalla rete : Scozia sceglie

Globalist.it

Lo ha annunciato la leader Nicola Sturgeon nonostante i casi siano in calo: "Dobbiamo vedere se questa tendenza prosegue per essere certi che questa fase della pandemia sia ora su una traiettoria disc ...Il Parlamento ha approvato un raddoppio dell'imposta sugli shopper in plastica, da da 5 a 10 pence, a partire da aprile.