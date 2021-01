Industria Alimentare è Regional Supporter dei Mondiali di Cortina 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Firmata la sponsorizzazione per i Campionati del Mondo di Sci Alpino da parte dell’azienda veneta Industria Alimentare, che dal 1962 produce grissini, pane per tramezzini, pane per hamburger e piadine è Regional Supporter dei Mondiali Cortina 2021 che si svolgeranno dal 7 al 21 febbraio 2021. La manifestazione, che si terrà nella Regina delle Dolomiti, incarna i valori positivi da sempre propri dello sport. Tradizione, autenticità e amicizia, gli stessi valori in cui, da sempre, si identifica il brand Roberto. Roberto Industria Alimentare esporta in più di 40 paesi Worldwide e sarà presente alla manifestazione con i propri prodotti che saranno offerti ad atleti, VIP, giornalisti e addetti ai lavori durante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Firmata la sponsorizzazione per i Campionati del Mondo di Sci Alpino da parte dell’azienda veneta, che dal 1962 produce grissini, pane per tramezzini, pane per hamburger e piadine èdeiche si svolgeranno dal 7 al 21 febbraio. La manifestazione, che si terrà nella Regina delle Dolomiti, incarna i valori positivi da sempre propri dello sport. Tradizione, autenticità e amicizia, gli stessi valori in cui, da sempre, si identifica il brand Roberto. Robertoesporta in più di 40 paesi Worldwide e sarà presente alla manifestazione con i propri prodotti che saranno offerti ad atleti, VIP, giornalisti e addetti ai lavori durante ...

