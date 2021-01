Il Governo Conte incassa la fiducia al Senato: 156 favorevoli (Di martedì 19 gennaio 2021) Alle 22.33 si chiude la lunga giornata al Senato con la lunga discussione e il voto di fiducia al Governo di Giuseppe Conte. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati prende la parola e dichiara: “Senatori presenti 313, votanti 312, la maggioranza è di 149: hanno votato sì 156 favorevoli, 140 contrari, sedici gli astenuti”. Conte ha così una maggioranza, anche se risicata. IL CASO CIAMPOLILLO Nel corso della votazione due Senatori si sono assentati e hanno chiesto di poter votare dopo la seconda chiamata. Ne è nato un caso. La presidente Casellati ha chiesto ai questori che hanno rivisto i filmati e hanno poi deciso di riammettere al voto i due Senatori. I Senatori Lello Ciampolillo, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) Alle 22.33 si chiude la lunga giornata alcon la lunga discussione e il voto dialdi Giuseppe. La presidente del, Maria Elisabetta Alberti Casellati prende la parola e dichiara: “ri presenti 313, votanti 312, la maggioranza è di 149: hanno votato sì 156, 140 contrari, sedici gli astenuti”.ha così una maggioranza, anche se risicata. IL CASO CIAMPOLILLO Nel corso della votazione dueri si sono assentati e hanno chiesto di poter votare dopo la seconda chiamata. Ne è nato un caso. La presidente Casellati ha chiesto ai questori che hanno rivisto i filmati e hanno poi deciso di riammettere al voto i dueri. Iri Lello Ciampolillo, ...

