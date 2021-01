Grande Fratello VIP 5, Signorini conferma: finale a fine febbraio, vipponi sotto shock (Di martedì 19 gennaio 2021) La frittata è fatta. Il rumor che nei giorni scorsi circolava fra le stanze della casa del Grande Fratello VIP 5 è stato confermato dalla viva voce di Alfonso Signorini: la finale del reality di Canale Cinque è stata ulteriormente posticipava a fine febbraio 2021. Il pettegolezzo arrivato fra le quattro mura da una fan armata di megafono è stato l’inizio di un dramma che i vipponi si sono portati dentro fino alla puntata di questa sera, 18 gennaio 2021. “Mi sento di leggermi un comunicato del Grande Fratello perché è giusto, perché vi vedo provati, giustamente dopo quattro mesi di programma…” – ha spiegato Alfonso Signorini in collegamento con la casa – “Quanti giorni sono, Tommy? 126? Stiamo parlando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021) La frittata è fatta. Il rumor che nei giorni scorsi circolava fra le stanze della casa delVIP 5 è statoto dalla viva voce di Alfonso: ladel reality di Canale Cinque è stata ulteriormente posticipava a2021. Il pettegolezzo arrivato fra le quattro mura da una fan armata di megafono è stato l’inizio di un dramma che isi sono portati dentro fino alla puntata di questa sera, 18 gennaio 2021. “Mi sento di leggermi un comunicato delperché è giusto, perché vi vedo provati, giustamente dopo quattro mesi di programma…” – ha spiegato Alfonsoin collegamento con la casa – “Quanti giorni sono, Tommy? 126? Stiamo parlando ...

