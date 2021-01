Grande Fratello Vip 5, 33^ Puntata: Pierpaolo Pretelli In Lacrime! (Di martedì 19 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5, 33^ Puntata: litigi, chiarimenti, storie d’amore che non convincono, sorprese e colpi di scena. L’eliminato della Puntata, il televoto per eleggere la prima finalista del reality show e la verità sul prolungamento. Ecco tutto quello che è successo durante questo nuovo appuntamento con il GF Vip 5 di Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 5, 33^ Puntata: Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime dopo l’incontro con il Fratello! La 33^ Puntata del Grande Fratello Vip 5 inizia subito parlando della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due vengono lasciati in salone insieme a Tommaso Zorzi e Dayane ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 19 gennaio 2021)Vip 5, 33^: litigi, chiarimenti, storie d’amore che non convincono, sorprese e colpi di scena. L’eliminato della, il televoto per eleggere la prima finalista del reality show e la verità sul prolungamento. Ecco tutto quello che è successo durante questo nuovo appuntamento con il GF Vip 5 di Alfonso Signorini.Vip 5, 33^scoppia in lacrime dopo l’incontro con il! La 33^delVip 5 inizia subito parlando della coppia formata dae Giulia Salemi. I due vengono lasciati in salone insieme a Tommaso Zorzi e Dayane ...

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - ilcioccolatodig : Mandiamola in finale @GiuliaSalemi93 forza Potete votare: Tramite app Mediaset Play Tramite sito ufficiale del gran… - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip nomination: chi sono i nominati di ieri sera, 18 gennaio? -