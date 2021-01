Genoa | ufficiale Portanova in prestito dalla Juventus | sulle orme del padre Daniele

(Di martedì 19 gennaio 2021) Manoloè un nuovo giocatore del. Il classe 2000 arriva ine in cambio i bianconeri si sono assicurati il cartellino del giovane centrocampista Nicolò Rovella. L’esterno d’attacco in arrivo dai bianconeri è figlio di, difensore visto all’opera con diverse maglie di Serie A, su tutte quelle di Bologna e Siena, ma con due esperienze proprio con la maglia del Grifone, nel 1998/1999 e 2013/2014.del, Manolo proverà a contribuire alla salvezza della squadra ligure. SportFace.

Manolo Portanova è un nuovo giocatore del Genoa. Il classe 2000 arriva in prestito dalla Juventus e in cambio i bianconeri si sono assicurati il cartellino del giovane centrocampista Nicolò Rovella.