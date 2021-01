Follia Roma, fa sei sostituzioni e perde a tavolino con lo Spezia mentre è ancora ai supplementari (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Roma perde a tavolino l’ottavo di finale di Coppa Italia contro lo Spezia, mentre è ancora in campo a giocare. Effettua 6 sostituzioni invece delle 5 ammesse, e si gioca quindi così la possibilità di recuperare una partita che comunque stava perdendo 3-2, al secondo tempo supplementare. Un errore regolamentare assurdo, seguito ad una doppia espulsione in un minuto nel primo tempo supplementare: prima Mancini, e di Pau Lopez che cicca un pallone in uscita centrando in pieno l’attaccante avversario da ultimo uomo. Risultato chiuso poi nel finale, da uno splendido pallonetto di Saponara, sul 4-2. Il Napoli affronterà dunque lo Spezia ai quarti di finale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lal’ottavo di finale di Coppa Italia contro loin campo a giocare. Effettua 6invece delle 5 ammesse, e si gioca quindi così la possibilità di recuperare una partita che comunque stavando 3-2, al secondo tempo supplementare. Un errore regolamentare assurdo, seguito ad una doppia espulsione in un minuto nel primo tempo supplementare: prima Mancini, e di Pau Lopez che cicca un pallone in uscita centrando in pieno l’attaccante avversario da ultimo uomo. Risultato chiuso poi nel finale, da uno splendido pallonetto di Saponara, sul 4-2. Il Napoli affronterà dunque loai quarti di finale. L'articolo ilNapolista.

