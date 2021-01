Fiducia al Senato: Conte tra 155 e 158 voti. Renzi: 'Indecente mercato per le poltrone' (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la Fiducia ottenuta ieri alla Camera, il premier Conte alla prova del Senato, dove oggi sar pi arduo ottenere il bis. In corso il dibattito, mentre il voto previsto in serata. Con la pandemia si ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo laottenuta ieri alla Camera, il premieralla prova del, dove oggi sar pi arduo ottenere il bis. In corso il dibattito, mentre il voto previsto in serata. Con la pandemia si ...

petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - SkyTG24 : L'arrivo di Liliana #Segre in #Senato, dove oggi voterà la fiducia al governo #Conte - Giorgiolaporta : Questa signora della Politica, tale Renata #Polverini ha appena espresso il suo voto di fiducia al #GovernoConte. A… - falconiofr : RT @paoloroversi: Otterranno la fiducia ma sarà un #governo di minoranza che al primo mal di pancia di qualche (ir)responsabile cadrà o peg… - fava_b : RT @catlatorre: #LilianaSegre in #Senato per partecipare al voto di fiducia al Governo. Quando a 90 anni ti prendi rischi per la salute pe… -