Dottor Mariano Amici | “La protesta di bar e ristoranti racconta la disperazione del Paese”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un nuovo ricorso contro il DPCM del Governo per aiutare bar,e tutte le attività commerciali che stanno risentendo delle nuove restrizioni imposte negli ultimi giorni tra zone rosse e arancioni., il medico dell’Asl RM6 già vincitore del ricorso che lo scorso autunno ha bloccato l’obbligatorietà delle vaccinazioni antinfluenzali nel Lazio e promotore di una azione giudiziaria collettiva sull’inattendibilità dei tamponi diagnostici per il Covid, apre un nuovo fronte nella sua battaglia legale contro provvedimenti che definisce inefficaci sul fronte della salute pubblica ma al contrario dannosi per l’economia. E questa volta si schiera al fianco degli esercenti che lo scorso fine settimana hanno promosso l’iniziativa “Io Apro“, con migliaia di attività commerciali che perhanno sfidato le ...