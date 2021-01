Dal Pd Ok al premier, non tutti però remano uniti. Zingaretti detta la linea di sostegno al Governo. Ma nel partito non mancano le ambiguità (Di martedì 19 gennaio 2021) Il veltroniano “ma anche” evidentemente non è mai tramontato del tutto dalle parti del Nazareno dove le coesioni granitiche e le posizioni monolitiche non sono di casa. I distinguo sono all’ordine del giorno, dunque, e anche ieri, dopo l’ intervento a Montecitorio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella prima delle due giornate in Parlamento che decreteranno la sopravvivenza del suo Governo, la posizione del partito democratico appare ancora un po’ nebulosa. Se il sostegno all’esecutivo è chiaramente un dato di fatto (scontata la fiducia nei due rami) le parole del segretario dem Nicola Zingaretti sono da una parte di plauso (“L’intervento del presidente Conte contiene una evoluzione positiva rispetto all’ipotesi in campo di rotolare verso una crisi al buio”) ma dall’altra rispunta appunto un “ma” e non è un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Il veltroniano “ma anche” evidentemente non è mai tramontato del tutto dalle parti del Nazareno dove le coesioni granitiche e le posizioni monolitiche non sono di casa. I distinguo sono all’ordine del giorno, dunque, e anche ieri, dopo l’ intervento a Montecitorio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella prima delle due giornate in Parlamento che decreteranno la sopravvivenza del suo, la posizione deldemocratico appare ancora un po’ nebulosa. Se ilall’esecutivo è chiaramente un dato di fatto (scontata la fiducia nei due rami) le parole del segretario dem Nicolasono da una parte di plauso (“L’intervento del presidente Conte contiene una evoluzione positiva rispetto all’ipotesi in campo di rotolare verso una crisi al buio”) ma dall’altra rispunta appunto un “ma” e non è un ...

