Da Pomeriggio 5 la difesa di Simone per la sua Stefania Orlando (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 19 gennaio 2021, Simone Gianlorenzi il marito di Stefania Orlando, ha decido di intervenire dopo quello che è successo nella diretta del Grande Fratello VIP 5 di ieri. Il marito di Stefania, già via social, aveva fatto capire di non aver gradito molto quello che era successo e il fatto che Andrea Roncato abbia deciso di affrontare una tematica così delicata nel momento in cui Stefania non può dire la sua. Simone Gianlorenzi a Pomeriggio 5 per difendere Stefania Orlando “Sono rimasto molto male visto che Stefania è nella casa e non si può difendere. Io infatti sono qui oggi a fare le sue veci. Non so perchè Andrea abbia deciso di parlare adesso di quello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella puntata di5 in onda il 19 gennaio 2021,Gianlorenzi il marito di, ha decido di intervenire dopo quello che è successo nella diretta del Grande Fratello VIP 5 di ieri. Il marito di, già via social, aveva fatto capire di non aver gradito molto quello che era successo e il fatto che Andrea Roncato abbia deciso di affrontare una tematica così delicata nel momento in cuinon può dire la sua.Gianlorenzi a5 per difendere“Sono rimasto molto male visto cheè nella casa e non si può difendere. Io infatti sono qui oggi a fare le sue veci. Non so perchè Andrea abbia deciso di parlare adesso di quello ...

morphtojade : RT @Ginginnigin: Qui per comunicarvi che, almeno a Pomeriggio 5, Stefania è stata difesa ed onorata come la regina che è. Tutti dalla sua… - SebVlh : RT @Ginginnigin: STEFANIA ORLANDO DIFESA PIÙ A POMERIGGIO 5 CHE AL GRANDE FRATELLO STO VOLANDO. #TZVIP - giuIsz : RT @Ginginnigin: STEFANIA ORLANDO DIFESA PIÙ A POMERIGGIO 5 CHE AL GRANDE FRATELLO STO VOLANDO. #TZVIP - _oltremare : RT @Ginginnigin: Qui per comunicarvi che, almeno a Pomeriggio 5, Stefania è stata difesa ed onorata come la regina che è. Tutti dalla sua… - ItsmeGioia : RT @Ginginnigin: Qui per comunicarvi che, almeno a Pomeriggio 5, Stefania è stata difesa ed onorata come la regina che è. Tutti dalla sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio difesa Fiorentina, il pomeriggio di apatica follia di una squadra mai nata La Repubblica Firenze.it Da Pomeriggio 5 la difesa di Simone per la sua Stefania Orlando

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 19 gennaio 2021, Simone Gianlorenzi il marito di Stefania Orlando, ha decido di intervenire dopo quello che è successo nella diretta del Grande Fratello VIP 5 ...

Domani la sfida al Napoli, i convocati della Juve: fuori anche Demiral, difesa in emergenza

Di seguito la lista delle scelte del tecnico bianconero:. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Cinque assenze per l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo in vista della gara di Supercoppa Italiana ...

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 19 gennaio 2021, Simone Gianlorenzi il marito di Stefania Orlando, ha decido di intervenire dopo quello che è successo nella diretta del Grande Fratello VIP 5 ...Di seguito la lista delle scelte del tecnico bianconero:. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Cinque assenze per l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo in vista della gara di Supercoppa Italiana ...