Covid Gb | record di morti in 24 ore | oltre 1 600

Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato 1.610 nuovi decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore, tra le persone che erano risultate positive nei 28 giorni precedenti. E' il numero più alto di vittime giornaliere registrato in Gran Bretagna dall'inizio della pandemia. I nuovi casi di positività al virus accertati nelle ultime 24 ore sono 33.355. Ieri, erano stati registrati 599 decessi e 37.535 nuovi casi. I dati giornalieri sulla pandemia indicano inoltre che il numero totale delle vaccinazioni ha raggiunto al 18 gennaio la cifra di 4.266.577, con un aumento di 204.076 somministrazioni rispetto al dato precedente.

