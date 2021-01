Coronavirus, picco di decessi in Gran Bretagna: 1.610 in 24 ore (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuovo picco di morti a causa del Coronavirus in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.610 i decessi (contro i 600 del giorno precedente) per un totale, da inizio pandemia, che ha superato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuovodi morti a causa delin. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.610 i(contro i 600 del giorno precedente) per un totale, da inizio pandemia, che ha superato ...

Covid, in Germania prolungato lockdown fino al 15 febbraio. Cina contro Oms: “Noi trasparenti”

Lo Stato e i Laender si sono accordati sul prolungamento del lockdown in Germania fino al 14 febbraio. Lo scrive la Dpa. Restano chiuse gastronomia, ...

