Conte come Mourinho? Non ancora, ma la media-punti è da scudetto (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella storia dell'Inter… Conte come Mourinho. Messa così, sembra un po' esagerata: o meglio, diciamo in parte. Perché se andassimo a considerare la sola Serie A e un periodo che copre 30 ...

TNannicini : Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zi… - CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani non arrivano a maggioranza assoluta di 161 senatori. E non averla in un ramo del Parlamento cosa c… - GiovanniMoglia : RT @TNannicini: Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zingaretti… - blucobalto11 : Per come si sono messe le cose in questa #crisigoverno a Renzi conviene votare contro, far fuori Conte e giocarsela… -