Conte a Palazzo Madama per la resa dei conti: la 'fiducia' poggia al momento su 154/156 voti (Di martedì 19 gennaio 2021) Eccolo finalmente 'il giorno più lungo' per l'attuale esecutivo, con il premier Conte a tu per tu con l'Aula di Palazzo Madama, chiamata a decidere se dare o meno la fiducia sul proseguimento di questa maggioranza. Il presidente del Consiglio, giunge a questo appuntamento con in tasca i 321 voti a favore ottenuti ieri alla Camera (259 i no e 27 gli astenuti), sapendo che entro stasera deve riuscire a 'portare a casa' quanti più voti, conscio del fatto che la maggioranza assoluta (161 voti), è una 'mission impossible'. Attualmente, a conti fatti, il governo può contare circa 154/156 voti, che ovviamente non rappresenterebbero per lui quanto atteso… Max L'articolo proviene da Italia Sera.

