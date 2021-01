Brasile al bivio

Leggi su it.insideover

(Di martedì 19 gennaio 2021) La deliberazione del congresso degli Stati Uniti, con 232 deputati contro 197, a favore dell’impeachment di Donald Trump, per esortazione alla disobbedienza civile e l’occupazione violenta della sua sede, mette in guardia il principale alleato del presidente uscente in America Latina. Jair Bolsonaro, premier del, in varie occasioni ha reiterato che il movimento belligerante InsideOver.