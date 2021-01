Bellanova (Iv): 'Per tutte le non verità dette da Conte, noi ci asterremo' (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Nulla nella sua relazione, nonostante l'uso disinvolto del termine politica, ci autorizza a cogliere significativi segnali di cambio di passo auspicati da tutti'. Lo ha detto la senatrice di Italia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Nulla nella sua relazione, nonostante l'uso disinvolto del termine politica, ci autorizza a cogliere significativi segnali di cambio di passo auspicati da tutti'. Lo ha detto la senatrice di Italia ...

ItaliaViva : Suona strano che il PD mandi a casa una donna di grande valore come Teresa Bellanova per aprire a Di Battista o Mas… - MediasetTgcom24 : Bellanova (Iv): 'Per tutte le non verità dette da Conte, noi ci asterremo' #senato - lucatelese : Le dimissioni delle due ministre renziane non cambiano nulla, formalmente, per il governo. Molt8 non lo ricordano m… - Minutza2 : RT @ErmannoKilgore: #senato #Bellanova cioè hanno fatto tutto sto casino, danni enormi di immagine ed economici vedi #Spread per poi asten… - Mirandola59 : RT @ErmannoKilgore: #senato #Bellanova cioè hanno fatto tutto sto casino, danni enormi di immagine ed economici vedi #Spread per poi asten… -