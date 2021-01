Amici 20, Giulia Stabile in crisi: “Non mi piaccio, io bullizzata”, Sangiovanni “sei bella!” (Di martedì 19 gennaio 2021) Procede la tenera relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni e proprio quest’ultimo nell’ultimo daytime di Amici 20 ha tentato di rassicurare la giovane ballerina rispetto alle sue insicurezze. “Io non mi piaccio! Che devo fare?”, ha esclamato, mentre l’aspirante cantante ha tentato di rassicurarla chiedendole il motivo delle sue insicurezze. Amici 20, la crisi di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 gennaio 2021) Procede la tenera relazione trae proprio quest’ultimo nell’ultimo daytime di20 ha tentato di rassicurare la giovane ballerina rispetto alle sue insicurezze. “Io non mi! Che devo fare?”, ha esclamato, mentre l’aspirante cantante ha tentato di rassicurarla chiedendole il motivo delle sue insicurezze.20, ladi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

paoloigna1 : RT @Andrea_Radic: Amici #winelovers questa sera in Friuli Venezia Giulia con l’originale RedMùl di Altùris Al naso freschi ed intriganti ar… - alicedisturba : RT @_iamjasminee_: “Sei bella; Sei donna; Sei matura; Sei forte; Sei giusta; Sei importante; Non sei sbagliata.” Giulia tu sei tutto quest… - maccario_marta : RT @_iamjasminee_: “Sei bella; Sei donna; Sei matura; Sei forte; Sei giusta; Sei importante; Non sei sbagliata.” Giulia tu sei tutto quest… - _iamjasminee_ : “Sei bella; Sei donna; Sei matura; Sei forte; Sei giusta; Sei importante; Non sei sbagliata.” Giulia tu sei tutto… - be4_trix_ : RT @robson22103250: comunque ridicolo che sulla pagina instagram di amici mettano tutti i video delle cose successe nel daytime tranne quel… -