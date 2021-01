Agente Insigne | “Con l’Inter si è visto un Ronaldo pessimo Fosse stato Insigne lo starebbero massacrando”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 gennaio 2021) Vicenzo Pisacane,di Lorenzo, ha parlato a Radio Punto Nuovo del momento del suo assistito e del Napoli, in vista della gara di Supercoppa di domani contro la Juventus. Queste le sue parole: “Chiedere a Lorenzo di non sentirsi troppo napoletano è impossibile, non sente ‘troppo’ la pressione, perché è da anni che subisce ingiurie. Mi arrabbio più io per lui: io credo che valga per tutti avere dei momenti no. In Inter-Juve si èun Cristianoinguardabile, se lo avesse fattolo. Per questo a Napoli ci sono alcuni giornalai, senza offesa per gli edicolanti. Ringrazio Roberto Mancini, le sue parole hanno fatto bene a Lorenzo ed all’ambiente”. Sulla Supercoppa: “La maglia del ...