Virtus Francavilla | il tecnico Trocini | “Palermo squadra forte | ottenuto un successo di sacrificio”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 18 gennaio 2021)inaspettato per lache ha sbancato 2-1 il "Barbera".Serie C, Arezzo: Roberto Stellone è il nuovo, l’exprende il posto di CamploneLa compagine pugliese ha superato 2-1 in rimonta ilnella gara valida per la 19a giornata del campionato di Serie C (girone C). Ildei biancazzurri, Bruno, al termine del match, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in cui elogia i suoi ragazzi per l'impresa compiuta.FOTO1-2, gli altri scatti del match: guarda la Gallery"È una vittoria bella e importante, al di là del blasone dell’avversario. Sono tre punti fondamentali, chiudiamo il girone d’andata con 22 punti nonostante i ...