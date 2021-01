Udinese-Atalanta, ecco la designazione arbitrale per mercoledì (Di lunedì 18 gennaio 2021) Udinese e Atalanta hanno scoperto chi sarà l’arbitro del recupero in programma mercoledì pomeriggio alla Dacia Arena Sarà Gianpaolo Calvarese della sezione arbitrale di Teramo a dirigere Udinese-Atalanta, in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine. I suoi assistenti saranno Pasquale Capaldo di Napoli e Christian Rossi di La Spezia, IV ufficiale Daniele Chiffi di Padova, V.A.R. Piero Giacomelli di Trieste, A.V.A.R. Alessio Tolfo di Pordenone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021)hanno scoperto chi sarà l’arbitro del recupero in programmapomeriggio alla Dacia Arena Sarà Gianpaolo Calvarese della sezionedi Teramo a dirigere, in programma20 gennaio alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine. I suoi assistenti saranno Pasquale Capaldo di Napoli e Christian Rossi di La Spezia, IV ufficiale Daniele Chiffi di Padova, V.A.R. Piero Giacomelli di Trieste, A.V.A.R. Alessio Tolfo di Pordenone. Leggi su Calcionews24.com

