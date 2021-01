Traffico Roma del 18-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione sensibilmente calato d’intensità alsulla rete viaria cittadina Dopo una mattinata caratterizzata da notevoli difficoltà difficoltà riscontrate e soprattutto sulla Cassia bis Veientana Dopo un incidente avvenuto all’alba km 4 che ha coinvolto addirittura 10 autovetture bloccando l’arteria per diverse ore in direzionenessuna segnalazione anche sul Raccordo Anulare nei sullaL’Aquila in tangenziale restano Tuttavia ancora disagi nel quadrante est per un incidente avvenuto sulla Tiburtina lunghe codecongestionato da Settecamini a Viale Palmiro Togliatti la cena Poi resta chiusa tra via di Casal dei Pazzi e via Cassino in direzione del centrocongestionato anche lungo la Nomentana la via di San Basilio viale ...