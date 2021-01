Sondaggi, nella maggioranza il M5s recupera oltre un punto e il Pd lo 0,7%. Nel centrodestra, la Lega perde lo 0,9% e FdI lo 0,7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come andrebbe se si votasse oggi, 18 gennaio? Secondo il Sondaggio settimanale raccolto da Swg per La7, la Lega sarebbe il primo partito d’Italia con una percentuale di voti del 22,3%: perde quindi uno 0,9% rispetto alla scorsa settimana, quando la percentuale segnava 23,2%. Nel centrodestra, in calo anche Fratelli d’Italia che perde uno 0,7% e si attesta al 16,5%. Tra le forze politiche di opposizione, Forza Italia è l’unica riprendere terreno nell’ultima settimana: con un +0,5% arriva al 6,4% di consensi. Segno positivo per i due più importanti partiti della maggioranza di governo: il Movimento Cinque Stelle guadagna più di tutti: con un +1,1% si porta al 15,8%. Il Partito democratico sfonda di nuovo il tetto del 20,1% (+0,7% in una settimana). Italia Viva scende di 0,2 punti ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come andrebbe se si votasse oggi, 18 gennaio? Secondo ilo settimanale raccolto da Swg per La7, lasarebbe il primo partito d’Italia con una percentuale di voti del 22,3%:quindi uno 0,9% rispetto alla scorsa settimana, quando la percentuale segnava 23,2%. Nel, in calo anche Fratelli d’Italia cheuno 0,7% e si attesta al 16,5%. Tra le forze politiche di opposizione, Forza Italia è l’unica riprendere terreno nell’ultima settimana: con un +0,5% arriva al 6,4% di consensi. Segno positivo per i due più importanti partiti delladi governo: il Movimento Cinque Stelle guadagna più di tutti: con un +1,1% si porta al 15,8%. Il Partito democratico sfonda di nuovo il tetto del 20,1% (+0,7% in una settimana). Italia Viva scende di 0,2 punti ...

