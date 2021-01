Quando sono possibili gli spostamenti tra regioni evitando la multa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il divieto di mobilità fino al 15 febbraio, con alcune eccezioni, e la novità delle seconde case (anche in affitto) introdotta nell'ultimo Dpcm Leggi su today (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il divieto di mobilità fino al 15 febbraio, con alcune eccezioni, e la novità delle seconde case (anche in affitto) introdotta nell'ultimo Dpcm

borghi_claudio : Lo dico con il cuore in mano, non è un messaggio di circostanza. Sono vicino a tutti i negozianti e al loro persona… - Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb Intervista a @m_fedriga, che chiede elezioni chiarificatrici e attacca: 'Fecero polemiche qua… - juventusfc : «Quando affrontiamo le grandi squadre siamo sempre concentrati perché sappiamo che non possiamo sbagliare niente. L… - analisi_1 : RT @LoveangelAnna: Parlano di presenze quando sono i primi assenti - Nocomentro : RT @seiunaparacula: ma come si spengono le fan di dayane che continuano a ripetere come pappagalli 'rosalinda va avanti solo con la ship bl… -