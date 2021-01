Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville: versione Switch in arrivo? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Secondo una fonte piuttosto affidabile Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville uscirà in versione Switch. Vediamo quando in quest’articolo In assenza di grosse novità dal mondo videoludico riparte la stagione delle grandi speculazioni sulle prossime uscite su console. A giugno dello scorso anno, è stato confermato che EA aveva in programma di portare sette titoli su Nintendo Switch nel corso dei 12 mesi successivi. Da allora, abbiamo ricevuto titoli del calibro di Burnout Paradise Remastered e abbiamo ricevuto anche ulteriori conferme di titoli che includono Apex Legends e Lost in Random, che è un nuovo gioco EA Originals. Ora, l’ultima (presunta) novità in questo senso sembra essere un eventuale arrivo di Plants vs ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Secondo una fonte piuttosto affidabilevs: Ladiuscirà in. Vediamo quando in quest’articolo In assenza di grosse novità dal mondo videoludico riparte la stagione delle grandi speculazioni sulle prossime uscite su console. A giugno dello scorso anno, è stato confermato che EA aveva in programma di portare sette titoli su Nintendonel corso dei 12 mesi successivi. Da allora, abbiamo ricevuto titoli del calibro di Burnout Paradise Remastered e abbiamo ricevuto anche ulteriori conferme di titoli che includono Apex Legends e Lost in Random, che è un nuovo gioco EA Originals. Ora, l’ultima (presunta) novità in questo senso sembra essere un eventualedivs ...

