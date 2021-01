Pirlo affida la difesa della Juve a due simpatici pensionati da giardini pubblici

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 gennaio 2021) FALLI DA DIETRO – 18a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Giornata di Derby. Garriscono le aquile sul cielo di Roma. Decidono sempre loro. Ciro d’Italia e Luis Alberto. Ma il Derby sta tutto nell’errore iniziale di Ibanez. Pistola fumante contro il brasileiro, imputato numero uno. Ed è su quella corsia che Lazzari semina letteralmente il panico a ogni incursione. L’ha vinta Inzaghi. L’ha vinta nei primi 23 minuti, quelli decisivi. Durante i quali la squadra esegue alla perfezione il piano tattico preparato in settimana a Formello. Via i canonici riferimenti a Fonseca. Impostazione di fatto a quattro, non a tre. Con Leiva a palleggiare con Acerbi e Reina. Radu e Luiz Felipe larghissimi, quasi a calpestare la linea laterale. Marusic e Lazzari ancora più alti. Non voglio essere blasfemo. Come in parte lo è latà che scorre in bella mostra lungo la tribuna inferiore. ...