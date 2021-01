Perché l’intelligenza artificiale non sostituisce le competenze mediche ma si integra ad esse

Leggi su wired

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Titoli di giornale altisonanti come “batte i medici in carne e ossa” o “supera i radiologi” fanno sicuramente molta presa sull’immaginario pubblico e mettono l’accento sulle impressionanti potenzialità degli algoritmi di intelligenzain operazioni potenzialmente salvavita come la diagnosi di un tumore al seno o la previsione di un problema cardiaco. Se da una parte non si negano gli esaltanti progressi fatti fin qui nel campo dell’AI (sigla che sta per Artificial Intelligence) dall’altro lato restano pur sempre titoli fuorviantisuggeriscono una falsa dicotomia. (immagine: Getty Images)È vero infatti che — per poterre di aiuto in ambito sanitario — un algoritmo di AI deve garantire ...