Pattinaggio artistico, Nathan Chen dopo la vittoria ai Campionati Nazionali: “Non particolarmente a mio agio con lo short di quest’anno, felice per il risultato” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nella notte italiana di lunedì 18 gennaio Nathan Chen si è imposto per la quinta volta consecutiva ai Campionati Nazionali Statunitensi di Pattinaggio artistico, rassegna ospitata all’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada). L’atleta è riuscito a centrare il suo obiettivo pattinando un programma libero composto da cinque salti quadrupli, un triplo axel e un triplo lutz, elementi di altissimo valore seppur realizzati, insieme alle trottole, con una qualità non elevatissima. A questo proposito il Campione Mondiale in carica ha commentato la sua prestazione nella classica conferenza stampa post-gara, ponendo l’accento in particolare sul quadruplo lutz, arrivato con un vistoso step out e con entrambe le mani sul ghiaccio: “Ho commesso degli errori nel programma; il primo salto non è andato ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nella notte italiana di lunedì 18 gennaiosi è imposto per la quinta volta consecutiva aiStatunitensi di, rassegna ospitata all’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada). L’atleta è riuscito a centrare il suo obiettivo pattinando un programma libero composto da cinque salti quadrupli, un triplo axel e un triplo lutz, elementi di altissimo valore seppur realizzati, insieme alle trottole, con una qualità non elevatissima. A questo proposito il Campione Mondiale in carica ha commentato la sua prestazione nella classica conferenza stampa post-gara, ponendo l’accento in particolare sul quadruplo lutz, arrivato con un vistoso step out e con entrambe le mani sul ghiaccio: “Ho commesso degli errori nel programma; il primo salto non è andato ...

