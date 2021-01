Pallanuoto femminile, Calendario Preolimpico: programma, orari, tv, streaming. Tutte le date (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da domani Trieste sarà la sede del Preolimpico femminile di Pallanuoto: si giocherà infatti da martedì 19 a domenica 24 gennaio 2021. Assieme alle convocazioni dell’Italia è stato diramato anche il Calendario con gli orari definitivi: saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, Tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre affronteranno nell’ordine Francia (il 19 alle 18), Paesi Bassi (il 20 alle 18) e Slovacchia (il 21 alle 18). Nel Girone B, invece, ci saranno Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan. Venerdì 22 gennaio si giocheranno i quarti di finale (determinati dalla classifica della prima fase, che avrà il solo obiettivo dunque di formare il tabellone ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da domani Trieste sarà la sede deldi: si giocherà infatti da martedì 19 a domenica 24 gennaio 2021. Assieme alle convocazioni dell’Italia è stato diramato anche ilcon glidefinitivi: saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi,le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre affronteranno nell’ordine Francia (il 19 alle 18), Paesi Bassi (il 20 alle 18) e Slovacchia (il 21 alle 18). Nel Girone B, invece, ci saranno Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan. Venerdì 22 gennaio si giocheranno i quarti di finale (determinati dalla classifica della prima fase, che avrà il solo obiettivo dunque di formare il tabellone ad ...

sportface2016 : #Pallanuoto, preolimpico femminile #Trieste 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming - sportface2016 : #Pallanuoto, il calendario dell'#Italia al preolimpico femminile di #Trieste 2021: programma e orari delle partite… - sportface2016 : #Pallanuoto, preolimpico femminile #Trieste 2021: il regolamento, chi stacca il pass per #Tokyo2020? - archeocola : @M49liberorso Nuoto (tutto ciò che si fa in acqua a corpo libero, dal Sincro alla pallanuoto) automobilismo, sci, c… - sportface2016 : #Pallanuoto, il #Setterosa per il torneo preolimpico di #Trieste 2021: ecco le convocate azzurre -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile Pallanuoto femminile, Calendario Preolimpico: programma, orari, tv, streaming. Tutte le date OA Sport Pallanuoto femminile, Calendario Preolimpico: programma, orari, tv, streaming. Tutte le date

Da domani Trieste sarà la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti da martedì 19 a domenica 24 gennaio 2021. Assieme alle convocazioni dell'Italia è stato diramato anche il ca ...

Torneo preolimpico pallanuoto, il Setterosa si gioca la qualificazione a Tokyo

Trieste, 16 gennaio 2021 - In acqua alla caccia delle Olimpiadi di Tokyo. Il Setterosa è arrivato ieri a Trieste con una missione ben precisa: strappare uno dei due pass in palio al torneo preolimpico ...

Da domani Trieste sarà la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti da martedì 19 a domenica 24 gennaio 2021. Assieme alle convocazioni dell'Italia è stato diramato anche il ca ...Trieste, 16 gennaio 2021 - In acqua alla caccia delle Olimpiadi di Tokyo. Il Setterosa è arrivato ieri a Trieste con una missione ben precisa: strappare uno dei due pass in palio al torneo preolimpico ...