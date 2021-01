Oroscopo di oggi 18 Gennaio per Scorpione e Sagittario (Di lunedì 18 gennaio 2021) – Inizia una nuova settimana che si spera possa per tutti piacevole in questo periodo dove ormai la normalità è diventata diversa da quella che avevamo fino ad un anno fa. Andiamo a svelare di seguito come sarà la giornata dello Scorpione e del Sagittario. Scorpione Giornata quasi per intera dedicata al lavoro, ma non mancheranno battibecchi con il vostro partner e possono essere anche pesanti, meglio per chi è single. In amore battibecchi turbolenti che vi porteranno anche a dire di voler terminare la vostra storia d’amore e questo a causa di interferenze di terze persone nelle vostre decisioni di coppia. State calmi è una giornata che passerà. I single invece litigheranno in famiglia e anche qui ne voleranno di parole pesanti. Il lavoro sarà contraddistinto dal nervosismo che vi portate dietro dal mattino, quindi sarà una giornata ... Leggi su giornal (Di lunedì 18 gennaio 2021) – Inizia una nuova settimana che si spera possa per tutti piacevole in questo periodo dove ormai la normalità è diventata diversa da quella che avevamo fino ad un anno fa. Andiamo a svelare di seguito come sarà la giornata delloe delGiornata quasi per intera dedicata al lavoro, ma non mancheranno battibecchi con il vostro partner e possono essere anche pesanti, meglio per chi è single. In amore battibecchi turbolenti che vi porteranno anche a dire di voler terminare la vostra storia d’amore e questo a causa di interferenze di terze persone nelle vostre decisioni di coppia. State calmi è una giornata che passerà. I single invece litigheranno in famiglia e anche qui ne voleranno di parole pesanti. Il lavoro sarà contraddistinto dal nervosismo che vi portate dietro dal mattino, quindi sarà una giornata ...

