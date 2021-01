Norberto Confalonieri | l’ex primario del Cto-Pini condannato a 6 anni e 6 mesi “Denaro e benefit per sponsorizzare alcune protesi”

Ultime Notizie dalla rete : Norberto Confalonieri

Sei anni e sei mesi di reclusione per Norberto Confalonieri, ex primario del Cto-Pini di Milano Milano, 18 gennaio 2021 - L' accusa è quella di corruzione, la condanna pronunciata dalla quarta sezione ...MILAN, JAN 18 - A doctor and former ward chief at one of Milan's top hospitals on Monday got six and a half years in jail for corruption. Norberto Confalonieri was convicted of illegally sponsoring pr ...