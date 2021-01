Mamma cade dalla scala mentre fa le pulizie e batte la testa: Giorgia muore a 27 anni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una caduta fatale dalla scaletta faceva le pulizie in un bar, la testa battuta su un tavolino e, poi, l'emorragia: è morta dopo tre giorni una 27enne di Martignano. Un banale incidente sul lavoro all'... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una caduta fatalescaletta faceva lein un bar, labattuta su un tavolino e, poi, l'emorragia: è morta dopo tre giorni una 27enne di Martignano. Un banale incidente sul lavoro all'...

