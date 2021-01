Lorenzi Bini Smaghi | L' Italia rischia la credibilità sul Recovery Plan

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Governo si è distinto per una sorta di “dirigismo del non fare perché ha deciso di non affrontare alcuni temi. La grande occasione per l’di fare le riforme, alcune che vanno anche finanziate, come quella del Welfare, al momento non c’è”. Parola dell’economista Lorenzoche in un’intervista rilasciata a la Repubblica non è affatto tenero con l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Sulno, poi spiega: ?è difficile dare un giudizio, perché in pochi giorni sono significativamente cambiate le cifre riguardo alle macroaree di intervento, ma allo stesso tempo sono scomparsi i progetti. E mancano le riforme, che rappresentano una condizione essenziale per l’erogazione dei fondi”.prosegue: “Chi sostiene che ...