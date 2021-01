LIVE Musetti-Petrovic 6-4 1-2 | Challenger Istanbul 2021 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Lungo il dritto di. 30-0 Dritto vincente di. 1-2 Game a zero di. 40-0 Lungo il recupero di rovescio di. 30-0 Lunga la volèe di. 1-1tiene a zero il servizio. 40-0 Dritto vincente di. 15-0 In corridoio il rovescio di. 0-1salva tre palle break e tiene il servizio A-40 Servizio vincente del serbo. 40-40annulla con il servizio. 40-A Ancora una palla break per. 40-40 Dritto vincente del serbo. 30-40annulla la prima palla break. 15-40 Ci sono due palle break per. 0-30 Splendido ...