La rassegna stampa di Le Figaro e New York Times contro Conte e Casalino: bufala elementare (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se il giornalismo italiano arriva a riportare una presunta rassegna stampa straniera, citando tra gli altri anche Le Figaro e Der Spiegel, con relative critiche a Conte e Casalino, allora siamo messi davvero male. Non è la prima volta che il Presidente del Consiglio finisce al centro di una fake news estremamente banale durante la pandemia da Covid (basti pensare a quanto abbiamo riportato alcune settimane fa), ma evidentemente lettori e giornalisti proprio non vogliono capire un concetto molto semplice. Un Contenuto trovato sui social, soprattutto su Facebook, non fa di un virgolettato una notizia vera. La bufala sulla rassegna stampa di Le Figaro e New York Times ... Leggi su bufale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se il giornalismo italiano arriva a riportare una presuntastraniera, citando tra gli altri anche Lee Der Spiegel, con relative critiche a, allora siamo messi davvero male. Non è la prima volta che il Presidente del Consiglio finisce al centro di una fake news estremamente banale durante la pandemia da Covid (basti pensare a quanto abbiamo riportato alcune settimane fa), ma evidentemente lettori e giornalisti proprio non vogliono capire un concetto molto semplice. Unnuto trovato sui social, soprattutto su Facebook, non fa di un virgolettato una notizia vera. Lasulladi Lee New...

