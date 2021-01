Insigne a quota 99 gol in azzurro, sogna di raggiungere il 100 (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Lorenzo Insigne post Napoli-Fiorentina. Lorenzo Insigne dopo la doppietta contro la Fiorentina raggiunge quota 99 gol con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Lorenzopost Napoli-Fiorentina. Lorenzodopo la doppietta contro la Fiorentina raggiunge99 gol con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MondoNapoli : Insigne arrivato a quota 99 gol in maglia azzurra: il dato - - RTonyi : RT @Gazzetta_it: #Napoli, Insigne vede quota 100 e sogna la Supercoppa: 'Per me è un orgoglio' - sportli26181512 : Insigne vede quota 100 e sogna la Supercoppa: 'Per me è un orgoglio': Insigne vede quota 100 e sogna la Supercoppa:… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Napoli, Insigne vede quota 100 e sogna la Supercoppa: 'Per me è un orgoglio' - Gazzetta_it : #Napoli, Insigne vede quota 100 e sogna la Supercoppa: 'Per me è un orgoglio' -