I sintomi del coronavirus | a 8 anni | nessuno riesce a salvarlo

Leggi su chenews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La terribile tragedia, nel cuore della notte il traposto in ospedale, la situazione era già apparsa abbastanza grave. Ambulanza (Facebook)E’ successo nel cuore della notte, in provincia di Caserta, ad Arienzo. Il piccolo, 8, colto probabilmente da una crisi respiratoria, queste le prime notizie ricevute, è stato trasportato con la massima urgenza al primo ospedale disponibile in zona. Ma la situazione è crollata nel corso del trasporto, ed il piccolo è morto appena varcata la soglia dell’ospedale. Una tragedia che ha sconvolto tutti. Le indagini sono subito partite per accertare le effettive cause del decesso del piccolo. Il bambino, aveva infatti manifestato dei chiari, associabili al contagio da Covid19. Gli inquirenti pensano che potrebbe esserci un nesso con l’improvviso peggioramento e che che quindi il piccolo ...