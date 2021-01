I “ristori”? Solo una presa in giro: non coprono nemmeno il 7% delle perdite (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il governo Conte, abusando tanto del termine quanto della pazienza dei cittadini, continua a chiamarli ristori. Termine più adatto sarebbe, però, quello di “prese in giro” verso le famiglie che, costrette a mille sacrifici a causa delle restrizioni, non hanno ancora ricevuto gli aiuti promessi dai giallorossi. I conti, in questo senso, parlano chiaro. Le imprese costrette a chiusure parziali o totali hanno visto andare in fumo, nel corso del 2020, ben 423 miliardi. Mancati incassi a fronte dei quali si sono visti arrivare in tasca soltanto 29 miliardi, divisi tra contributi a fondo perduto, eliminazione del saldo Irap e crediti di imposta. Cifre che arrivano dall’Ufficio Studi della Cga di Mestre e che non si differenziano troppo da quelli diffusi da Fipe-Confcommercio per i pubblici esercizi e da Federalberghi per il mondo del ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il governo Conte, abusando tanto del termine quanto della pazienza dei cittadini, continua a chiamarli. Termine più adatto sarebbe, però, quello di “prese in” verso le famiglie che, costrette a mille sacrifici a causarestrizioni, non hanno ancora ricevuto gli aiuti promessi dai giallorossi. I conti, in questo senso, parlano chiaro. Le imprese costrette a chiusure parziali o totali hanno visto andare in fumo, nel corso del 2020, ben 423 miliardi. Mancati incassi a fronte dei quali si sono visti arrivare in tasca soltanto 29 miliardi, divisi tra contributi a fondo perduto, eliminazione del saldo Irap e crediti di imposta. Cifre che arrivano dall’Ufficio Studi della Cga di Mestre e che non si differenziano troppo da quelli diffusi da Fipe-Confcommercio per i pubblici esercizi e da Federalberghi per il mondo del ...

