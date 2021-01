Guarin acquisto di… peso | problemi con la bilancia per l’ex Inter – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Fredysi è presentato tutt’altro che in forma alla prima con la maglia dei Milionarios: le immagini hanno fatto il giro del web –I tifosi del Milionarios difficilmente dimenticheranno la prima apparizione in campo di Fredycentrocampista dell’si è presentato in forma tutt’altro che smagliante. Immediata la giustificazione del tecnico: «Gli ho parlato, è stato tanto tempo fermo e sa che ha qualche chilo di troppo. Lavoreremo per farlo dimagrire». #si è presentato così in campo per la sua nuova avventura col Millonarios. L'allenatore: "Gli ho già parlato, è stato tanto tempo fermo e sa che ha qualche chilo di troppo. Lavoreremo per farlo dimagrire" pic.twitter.com/OBBrG7UZQS— Daniele Mari (@marifc) January 18, ...