Futsal | il Benevento5 non si ferma più | netto ko interno per i Leoni Acerra

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Sebastiano al Vesuvio (Na) – E’ proseguito anche sul difficile campo deil’ottimo cammino delche ha portato a casa l’intera posta in palio con un7-1, ipotecando di fatto la vittoria già alla fine del primo tempo chiuso in vantaggio 4-1. Cinica e attentissima nelle retrovie, la squadra di mister Oliva ha segnato dopo appena due minuti con una conclusione di Galletto, salvo subire il pareggio al 4’ su un calcio di rigore realizzato dall’ex Terracciano. Come è già successo in altre occasioni, i giallorossi non si sono assolutamente disuniti proseguendo ad imbastire una fitta rete di passaggi che hanno fatto materializzare il 2-1 di Botta e il 3-1 di Volonnino, bravo quest’ultimo a lasciare sul posto un avversario per poi depositare la sfera in fondo al sacco ...