Fisco: entrate tributarie e contributive in calo del 4,6% nei primi 11 mesi 2020 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le entrate tributarie e contributive nei primi undici mesi del 2020 mostrano nel complesso una diminuzione di 28.645 milioni di euro Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Leneiundicidelmostrano nel complesso una diminuzione di 28.645 milioni di euro

LegaSalvini : #Siri: Apprendo con piacere come anche il Direttore dell’Agenzia delle Entrate abbia capito che la #FlatTax sia l’u… - Agenzia_Entrate : #EntraconCIE nei servizi online di #AgenziaEntrate e #AgenziaEntrateRiscossione Da oggi, la CIE si affianca alle tr… - FirenzePost : Fisco: entrate tributarie e contributive in calo del 4,6% nei primi 11 mesi 2020 - RiminiFuturo : Nel 2018, il tax gap (differenza tra il dovuto e il riscosso dal fisco) è stato pari a circa 104,6 miliardi di euro… - AndreaFerraccio : @ostvest @NicolaBellu @BentivogliMarco Chiedere come elettori una lotta senza quartieri agli evasori, a partire dai… -