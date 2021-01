Dramma a Bogliasco: malore fatale per il titolare di una ditta edile (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tragedia al Mugnaini di Bogliasco, nell'area dove sta procedendo la costruzione del nuovo centro sportivo blucerchiato. Il titolare di una delle ditte impegnate nei lavori, Giovanni Piana, giunto al ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tragedia al Mugnaini di, nell'area dove sta procedendo la costruzione del nuovo centro sportivo blucerchiato. Ildi una delle ditte impegnate nei lavori, Giovanni Piana, giunto al ...

sportli26181512 : Dramma a Bogliasco: malore fatale per il titolare di una ditta edile: Dramma a Bogliasco: malore fatale per il tito… - Gazzetta_it : Dramma a #Bogliasco: malore fatale per il titolare di una ditta edile che si occupa della costruzione del centro sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Bogliasco Dramma a Bogliasco: malore fatale per il titolare di una ditta edile La Gazzetta dello Sport