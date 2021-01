Dietrofront | ora Insigne è magnifico

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 gennaio 2021) E ora tutti l’avevano detto.è un grande giocatore. Precedenti comici: Lorenzo (9 gol in campionato) che non segna, Lorenzo che si fissa col tiro a giro. Lorenzo che, secondo una stramba classifica degli “estimatori” di calcio, è un campione (se lo è), ma non un fuoriclasse. Mah. Belli e cattivi L’azione devastante che conferisce a Lozano licenza di segnare resterà tra le cose più belle del campionato. Si dimostra che la bellezza e il gol vanno d’accordo eccome. Se non ci fossero il dribbling, il tacco, l’assist, il tunnel, la veronica, l’intesa di squadra, infine la ricerca della vittoria, non sarebbe calcio. E non staremmo a Napoli. E ora come la mettiamo con i cultori del “brutto” ma vincente? Uno contro cinque, in occasione dell’assist impensabile a Lozano il ‘cazzimmoso’, solo la classe di Lorenzo poteva permetterselo. Prodezze per prodezze, il Lorenzo ...