Davide Devenuto compagno Serena Rossi: ecco perché è invidiato (Di martedì 19 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Davide Devenuto è il compagno dell’attrice campana Serena Rossi che è protagonista stasera su Rai 1 della miniserie tv Mina Settembre. ecco perchè è molto invidiato. Ovviamente molti sono invidiosi di lui perché è fidanzato di una donna meravigliosa. Serena ha conquistato parecchi cuori negli ultimi anni dimostrandosi ragazza di straordinaria intelligenza anche nella gestione Leggi su youmovies (Di martedì 19 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ildell’attrice campanache è protagonista stasera su Rai 1 della miniserie tv Mina Settembre.perchè è molto. Ovviamente molti sono invidiosi di luiè fidanzato di una donna meravigliosa.ha conquistato parecchi cuori negli ultimi anni dimostrandosi ragazza di straordinaria intelligenza anche nella gestione

FOVRTIMESALADY : A casa mia Davide Devenuto è 'o 'ddurmut' e ogni volta che lo vedo mi viene da ridere, non riesco a prenderlo seriamente?? #MinaSettembre - PasqualeMarro : Davide Devenuto, marito di Serena Rossi: “non mi aspettavo nulla” - LetmeBSarah : @48482f1fe4c9458 Anche Davide Devenuto a sto punto, non scontentiamo nessuno ?? - beatricespinett : RT @tizianosmile1: Tweet di apprezzamento per Davide Devenuto, Serena Rossi e la loro famiglia bellissima. ? #MinaSettembre - zazoomblog : Serena Rossi chi è il suo compagno attore Davide Devenuto e il figlio - #Serena #Rossi #compagno #attore -