Cyberpunk 2077 ha una mod che lo riporta indietro nel tempo... All'E3 2018! (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una nuova mod di Cyberpunk 2077 tenta di ripristinare il sistema di illuminazione visto nella demo E3 2018 del gioco. La mod E3 2018 Demo Lighting sfrutta i file inutilizzati trovati nel gioco per provare a ripristinare l'illuminazione vista nella vecchia demo, recentemente protagonista di un report di Jason Schreier, il quale ha rivelato che, secondo delle sue fonti, quanto visto nel 2018 non rispecchiava il vero gioco. "Ho apportato alcune modifiche all'ambiente principale, per riportare lo stesso aspetto che avevamo visto nel 2018. Come al solito, CDPR lascia molti file inutilizzati all'interno delle sue build e questo ci aiuta molto in termini di modding", ha detto il creatore della mod.

