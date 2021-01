Crisi di Governo, Santanchè: “Vogliono fare un governicchio incollaticcio. Spero non ottenga la fiducia, peggiorerebbe la situazione” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Spero che a Roma non diano la fiducia a questo governicchio incollaticcio che sta per nascere. Non ci sarà certo una maggioranza di 161 voti, ma sarà ben più risibile e questo non potrà che peggiorare ancora di più la situazione dell’Italia”. Così Daniela Santanchè, coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia nel corso di una conferenza stampa. “C’è malumore negli esponenti del Governo e le richieste di entrare a far parte di FdI non mancano. In questo momento noi siamo un taxi confortevole ma non siamo per tutti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “che a Roma non diano laa questoche sta per nascere. Non ci sarà certo una maggioranza di 161 voti, ma sarà ben più risibile e questo non potrà che peggiorare ancora di più ladell’Italia”. Così Daniela, coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia nel corso di una conferenza stampa. “C’è malumore negli esponenti dele le richieste di entrare a far parte di FdI non mancano. In questo momento noi siamo un taxi confortevole ma non siamo per tutti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

