Covid, Bassetti: "Virus simile a raffreddore? Ci vorranno anni" (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – "Colorare le Regioni credo sia utile in quanto il metodo è razionale e scientifico. Si decide in base alla diffusione del virus e alla capacita' delle terapie intensive. Un sistema di geolocalizzazione del virus che in qualche modo ha dato un buon effetto nel mese di novembre. Un provvedimento migliore rispetto alla misura unica del periodo natalizio, dove si cambiava colore in un modo che di scientifico e di razionale aveva davvero poco. Adesso ci sono misure molto selettive: dei mini lockdown non tanto su base regionale ma addirittura su base provinciale, che ci auguriamo ci facciano uscire da questa seconda ondata". Così il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, intervenuto nel programma 'Gli Inascoltabili' in onda su NSl Radio. "Il tasso di positività in Italia è oggi sotto al 10%- ha aggiunto- se mettiamo anche i tamponi rapidi siamo sotto al 5%, percentuale minore rispetto a qualche settimana fa. Questo dato va consolidato ma bisogna non abbassare la guardia. Ancora dobbiamo avere cautela. Dobbiamo capire che mascherina e distanziamento sono fondamentali per tornare presto a una vita normale nelle varie attività. In alcune Regioni, almeno quelle più virtuose, nelle prossime settimane si potrà tornare con una colorazione gialla e nel breve tornare alla normalità. Non bisogna deprimerci troppo quando i dati non sono buoni ma né essere troppo positivi quando i dati vanno bene, agire con cautela da parte di tutti noi, compresa la stampa che ha fatto davvero troppo troppo allarmismo".

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti Covid, Bassetti: «Tranquillo sulle varianti del virus, ma vanno studiate» GenovaToday Bassetti: "Variante brasiliana sfugge a difese"

L'infettivologo all'Adnkronos Salute: "Mutazione significativa, vanno studiate anche in Italia" Foto Fotogramma (Adnkronos)"La variante brasilia ...

Bassetti: "Appena effettuato la seconda dose del vaccino, uniti contro il virus"

"Ho appena effettuato la seconda dose di vaccino per il Covid. Tra pochi giorni sarò completamente immune e pieno di anticorpi istruiti a combattere contro il virus". Lo ha annunciato questa mattina t ...

"Ho appena effettuato la seconda dose di vaccino per il Covid. Tra pochi giorni sarò completamente immune e pieno di anticorpi istruiti a combattere contro il virus". Lo ha annunciato questa mattina t ...